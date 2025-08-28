Кабмин одобрил статус ветерана боевых действий для еще одной категории граждан

Речь идет о тех, кто заключил контракт с Минобороны в период с октября 2022 года до сентября 2023 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство России подготовило поправки в законодательство о предоставлении статуса ветерана боевых действий заключившим контракт с Минобороны в период с октября 2022 года до сентября 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Президент подчеркивал, что статус ветерана боевых действий должен присваиваться тем, кто там воюет. В рамках его поручения правительством подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии", - отметил Мишустин.

Председатель правительства подчеркнул, что указанные бойцы выполняли значимые задачи, проявили мужество и героизм, сражаясь за страну, поэтому каждый из них получит возможность оформить статус ветерана или инвалида боевых действий, а также приобрести все положенные им преимущества.

"Государственная дума приступает к работе на следующей неделе. Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами, а затем, соответственно, сенаторами. Ну а наши защитники смогут воспользоваться необходимой помощью", - сказал премьер.