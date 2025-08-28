Морская коллегия обсудила повышение качества инженерного образования в вузах

Отдельное внимание также уделили повышению качества математического и естественно-научного образования в школах, повышению эффективности реализации программ высшего и среднего профессионального образования в области судостроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Предложения по повышению качества инженерного образования в судостроительных вузах были выработаны на совещании, которое провел в Санкт-Петербурге помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Выработаны предложения, направленные на корректировку существующих программ высшего инженерного образования. В них учитываются компетенции, связанные с цифровым моделированием и проектированием, автоматизированным управлением судостроительным производством и методиками использования технологий искусственного интеллекта.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено повышению качества математического и естественно-научного образования в школах, повышению эффективности реализации программ высшего и среднего профессионального образования в области судостроения и связанными с отраслью программами по машиностроению и приборостроению.

В завершение совещания Патрушев поздравил руководителей университетов с наступающим Днем знаний и пожелал успехов в подготовке специалистов для судостроительной отрасли.