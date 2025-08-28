Организаторами проекта выступают "Юнармия" и Движение первых

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Всероссийский слет "Пост №1" собрал 469 участников из 77 регионов России и Белоруссии в Москве у Монумента Победы. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении "Юнармия".

"В Москве на территории Музея Победы стартовал всероссийский слет "Пост №1". Организаторами проекта выступают "Юнармия" и Движение первых. Слет продлится четыре дня и объединит ребят из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Магаданской области, Республики Калмыкия, Чукотского автономного округа, Республики Коми и многих других регионов. Более двух тысяч школьников со всей России подали заявки на участие, но только 469 участников из 77 регионов России, а также команда из Республики Беларусь, после конкурсного отбора прошли в финал", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Юнармии", соревновательная часть слета будет состоять из пяти конкурсов: "Страницы истории Отечества", церемониальная подготовка "Заступление на пост", "Равнение на знамя", творческая самопрезентация и техника обращения с оружием. Кроме того, участники встретятся с Героями России, для них будут проведены тренинги, мастер-классы, экскурсии по экспозициям Музея Победы. Помимо этого, в рамках слета запланировано посещение фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Там уточнили, что на церемония открытия присутствовали Герой России, участник президентской программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов, Герой России, участник президентской программы "Время героев", начальник главного штаба движения "Юнармия", заместитель председателя правления Движения первых Владислав Головин, заместитель начальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, полковник Александр Мищенко, заместитель командира 154-го отдельного комендантского Преображенского полка майор Валерий Золотухин, заместитель генерального директора Музея Победы Тимофей Кустов, главный судья всероссийского слета "Пост №1" и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Пензенской области Вячеслав Старшев.