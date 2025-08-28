Участники СВО, которые вышли в финал проекта "Герои Оренбуржья", уже приступили к обучению в академии РАНХиГС

ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Рабочие места подберут для всех 33 финалистов кадрового проекта "Герои Оренбуржья", которые уже приступили к обучению в академии РАНХиГС. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба губернатора области.

"В регионе с 14 февраля 2025 года успешно реализуется аналог программы "Время героев" - кадровый проект "Герои Оренбуржья". На первом этапе в адрес оргкомитета поступило 510 заявок, на последнем - определены 33 участника программы. 1 августа дан старт онлайн-обучению, очный модуль состоится с 22 сентября по 2 октября 2025 года. Все финалисты будут трудоустроены", - сообщил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе рабочей встречи по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей с полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым. Его слова приводит пресс-служба.

Всего в Оренбургской области участникам специальной военной операции и членам их семей гарантировано 54 меры социальной поддержки. Одним из приоритетных направлений считается трудоустройство вернувшихся бойцов. Для этого в регионе реализуется проект "Свой бизнес - дело героев". По данным региональных властей, в нем приняли участие более 100 человек. Результатом стали запуск и развитие собственного дела, реализация социальных инициатив, получение грантовой поддержки, обучение новой профессии и трудоустройство.

В ходе встречи также обсудили вопросы адаптации военнослужащих, работы государственного фонда "Защитники Отечества". "В отделения фонда ПФО поступило более 366 тысяч обращений, из которых 98% уже решены. Наиболее часто обращения связаны с запросом на участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, оформлением мер социальной поддержки, получением выплат, связанных с участием в СВО, а также предоставлением льгот по оплате коммунальных услуг и, конечно, трудоустройства", - цитирует пресс-служба Комарова.