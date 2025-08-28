Аналогичная работа ведется над федеральными учебниками по истории для высших учебных заведений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Ссылки на ресурсы Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина появились в учебниках истории для 5-9-х классов, учебниках "История нашего края" 32 субъектов Российской Федерации, а также в разделе "Учителю и ученику" портала "История.РФ". Об этом ТАСС сообщила пресс-служба библиотеки.

"Работая с ресурсами Президентской библиотеки, каждый школьник обязательно найдет для себя интересную историческую тему. Например, ученики 6-х классов могут дополнить свои знания, прочитав книгу "История крестовых походов" (1884). Двухсерийный фильм об экспедиции русского флота к берегам Северной Америки 1863-1864 годов, которая стала одной из ярких страниц в истории взаимоотношений двух стран, доступен по ссылке и будет интересен прежде всего учащимся 9-х классов при изучении соответствующих исторических тем", - говорится в сообщении.

Аналогичная работа ведется над федеральными учебниками по истории для высших учебных заведений. Президентская библиотека планирует и дальше развивать эту деятельность во взаимодействии с авторским коллективом, с издательствами "Просвещение" и "Наука".

Работа по размещению ссылок на коллекции и документы библиотеки в формате QR-кодов в учебных изданиях ведется в библиотеке с 2023 года.

О Президентской библиотеке

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 года в отреставрированном историческом здании Святейшего синода на Сенатской площади. Она имеет статус национальной библиотеки России и является общегосударственным электронным хранилищем цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку. Библиотека функционирует как мультимедийный научно-образовательный, информационно-аналитический и культурно-просветительский центр.