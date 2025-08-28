В Саратове пассажиропоток в трамваях вырос вдвое благодаря модернизации

Прогнозируется снижение использования личных автомобилей и аварийности

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток вырос вдвое благодаря модернизации трамвайной сети в Саратове, ремонт которой не проводился более 40 лет. В связи с этим прогнозируется снижение использования личных автомобилей и аварийности, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

"Скорость увеличена в два раза, пассажиропоток увеличился в два раза. Соответственно, мы прогнозируем снижение и личных автомобилей, плюс к этому всему соответствующей аварийности и вибронагрузки. Полностью автоматизированный трамвай, автоматизированное движение, приоритетное движение. Люди очень рады", - сообщил губернатор.

Он напомнил, что Саратовская область вошла в число девяти регионов РФ, где реализуется проект по модернизации трамвайной сети. По словам главы региона, последний ремонт был более 40 лет назад. Всего трамвайная сеть включает 121 км - это 10 трамвайных маршрутов, два депо и одно ремонтное депо.

В проект модернизации вошли четыре маршрута - это 67 км. На открытых после обновления маршрутах работают 34 единицы подвижного состава.

"У нас осталось еще шесть маршрутов, 60 км, трамвая. [Планируем], что это будет продолжено. На сегодняшний момент правительство соответствующую программу запросило с нас, и очень рассчитываем, что эта программа продолжит действие", - добавил губернатор.