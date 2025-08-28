НИУ МГСУ: новый кампус увеличит доходы от научных исследований в 2,5 раза

Проект кампуса мирового уровня реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Возведение нового кампуса Московского государственного строительного университета с интегрированными новейшими лабораториями и площадками для динамических испытаний строительных конструкций позволит университету увеличить доходы от научных исследований примерно в 2,5 раза. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба НИУ МГСУ.

"Как отмечает команда проекта, к 2036 году внебюджетные доходы научно-технического блока НИУ МГСУ планируется нарастить до 5 млрд рублей, опираясь на расширение испытательных мощностей и спрос рынка на подтвержденные данными решения. Для сравнения, по итогам прошлого года выручка от НИОКР уже превысила 2 млрд рублей, что является высоким показателем для профильного отраслевого вуза", - говорится в сообщении.

Проект кампуса мирового уровня НИУ МГСУ реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в стране создается сеть современных университетских кампусов, в результате чего к 2030 году в России должно быть построено 25 таких кампусов, а к 2036 году - 40. Первые два ключевых образовательно-научных кластера на территории кампуса НИУ МГСУ планируется ввести в строй уже в 2027 году.

Концепция образовательно-научных кластеров кампуса предполагает, что все первые этажи будут заняты под лаборатории, включающие в том числе тяжелое стендовое оборудование. Выше будут расположены аналитические лаборатории и центры обработки результатов исследований; а на верхних этажах - учебные пространства нового типа. Такой формат нужен, чтобы реальное испытание образцов сразу замыкалось на анализ и использовалось в образовательном процессе.

Как отмечается в сообщении, данные образовательно-научные кластеры станут местом, где технологии можно показывать в реальном масштабе: робототехника для стройплощадки, 3D-принтеры для печати бетоном, натурные испытания большеразмерных конструкций. Сегодня таким системам буквально не хватает места для демонстрации - новые лабораторные залы решат эту проблему и превратят кампус в площадку популяризации решений для отрасли.

"Спрос на испытания уже превышает текущие мощности: так, в НИИ экспериментальной механики очередь расписана до февраля. Развертывание новых лабораторий сократит сроки исследований, снимет зависимость от сторонних площадок и ускорит сертификацию новых материалов и проектных решений", - подытожил проректор МГСУ по научной, инновационной деятельности и технологическому предпринимательству Виталий Гладких, чьи слова приводит пресс-служба вуза.