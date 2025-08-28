В Петербурге половина из поступающих в школу детей мигрантов не сдали экзамен

Они не прошли тестирование по русскому языку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Половина детей-мигрантов, поступающих в школы Петербурга, не прошли тестирование по русскому языку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по образованию.

"На 23 августа экзамен прошли 514 детей, однако успешно справились половина из них - 257", - рассказал собеседник агентства.

Ранее комитет опубликовал распоряжение о создании апелляционной комиссии для решения спорных вопросов по результатам тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Комиссия будет заниматься вопросами нарушения порядка проведения тестирования и несогласия с выставленными баллами по результатам тестирования.

Министерство просвещения РФ подписало документ, который с 1 апреля обязывает детей мигрантов сдавать тест на знание русского языка при зачислении в школу. Для положительного результата тестирования требуется оценка не ниже "удовлетворительной".