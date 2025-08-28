Старший на месте поисково-спасательного отряда Евгений Слизовский отметил, что встроенная в него технология не предполагает подачи сигналов для фиксации спутником

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Технология, встроенная в трекер российского пловца Николая Свечникова во время заплыва в Босфоре, не подразумевает подачи сигналов, которые может зафиксировать спутник. Об этом ТАСС рассказал старший на месте поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Евгений Слизовский.

Во время спасательной операции в турецких СМИ появлялись сообщения на тему сигнала с трекера спортсмена.

Слизовский объяснил, что на Свечникове, вероятнее всего, был силиконовый браслет с NFC-меткой. "Это, по сути, карта "Тройка". Да, зашифрованы другие данные, но технология ровно та же самая", - указал спасатель, отметив, что такая технология не подразумевает подачи сигналов, которые может зафиксировать спутник.

"Если мы ведем речь именно о системе спортивных отметок, то это устройство никак не упрощает поиски людей", - добавил собеседник агентства.

29-летний Свечников был одним из участников международного заплыва через пролив Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. На финише россиянин не появился.