МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Программу с тематическими экскурсиями, мастер-классами, лекциями и уроками с роботами проведут на ВДНХ в преддверии Дня знаний, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Центр "Космонавтика и авиация" приглашает юных исследователей отправиться в космическую экспедицию, которая стартует 31 августа в 13:00. Участники <...> получат ответы на самые любопытные вопросы: как устроена ракета-носитель, как выглядит настоящий космический корабль, как космонавты тренируются в невесомости и сколько времени потребуется, чтобы долететь до Луны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Музее славянской письменности "Слово" 31 августа пройдет экскурсия "Со знанием прольется свет…", на которой гостям расскажут, как шел процесс обучения в разные эпохи, каким книгам и предметам отдавалось предпочтение в разные века и когда большая часть населения нашей страны стала грамотной. В День знаний в 13:00 состоится экскурсия по территории выставки "ВДНХ - академия передового опыта", где расскажут, как экспоненты со всей страны представляли свои разработки и как ВДНХ становилась площадкой для внедрения инноваций.

В парке аттракционов "Орион" на ВДНХ 1 сентября организуют диджей-сеты, шоу гигантских летающих фигур, конкурсы, выступление главной Бабы Яги страны, мастер-классы и лекция о млекопитающих. А в павильоне "Рабочий и колхозница" 4 сентября математик и специалист в математической экономике Алексей Савватеев объяснит на лекции, почему Леонард Эйлер считается отцом русской математической науки, как Николай Лобачевский совершил революцию в геометрии, перевернув представления о пространстве.