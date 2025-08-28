Сергея Солдатова перевели в реанимацию, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, который получил ранения во время работы в одном из населенных пунктов приграничья Курской области, прооперирован и переведен в реанимацию.

Об этом cообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Пострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован и переведен в реанимацию. Наши врачи стабилизировали его состояние", - написал он.

По словам Хинштейна, через некоторое время будет проведен второй этап реконструирующей операции. "В результате детонации у Сергея серьезно повреждена нога. Сейчас он находится под присмотром медиков Курской областной больницы и врачей федерального Центра медицины катастроф. Завтра по возвращении в Курск обязательно навещу Сергея и всех наших раненых, которые сейчас проходят лечение в областной больнице", - добавил Хинштейн.