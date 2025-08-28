В Петербурге нет дефицита мест в школах и детских садах

Губернатор города Александр Беглов отметил, что следующей задачей для городских властей является "образование в шаговой доступности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Мест в школах и детских садах в Санкт-Петербурге сегодня хватает для всех детей, сообщил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что следующей задачей для городских властей является "образование в шаговой доступности".

"В 2024 году мы ликвидировали накопленный дефицит в системе образования. Поэтому уже строим планово сколько необходимо школ. Сколько у нас жилья, столько строится школ. Мест в школах и детских садах сегодня хватает на всех петербургских детей", - сказал Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Глава города напомнил, что с 1 сентября 2024 года в Петербурге все городские детские сады бесплатные.

Однако в адрес городской администрации поступают обращения от родителей, которые не смогли устроить ребенка в школу или детский сад рядом с домом, указал Беглов. "Такие вопросы еще остались. Образование в шаговой доступности - наш следующий этап и наша следующая задача. Для ее решения к 1 сентября будут открыты 27 зданий школ и 26 зданий детских садов, построенных по петербургскому стандарту, - пояснил он. - Темпы снижать нельзя".

В Санкт-Петербурге сегодня работают 1 022 детских сада, 1 сентября они примут 247 тыс. детей. В 685 городских школ в День знаний придут 619 тыс. детей, отметил Беглов.