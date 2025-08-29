В двух школах Елизовского муниципального округа будут продолжены ремонтные работы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /ТАСС/. Все школы Камчатки, кроме двух в Елизовском округе края, пострадавшие от землетрясения 30 июля, примут учеников 1 сентября, сообщили ТАСС в Минобрнауки края.

"После землетрясения проведен визуальный осмотр около 188 образовательных организаций. Все школы, кроме двух в Елизовском муниципальном округе края, откроют свои двери 1 сентября. В двух школах Елизовского муниципального округа - Термальненской и Сосновской, ремонтные работы продолжатся осенью. Учеников временно переведут в другие близлежащие школы, будет организован подвоз и горячее питание", - рассказали в профильном министерстве.

Ранее сообщалось, что в Елизовском районе будут закрыты на ремонт три школы. Однако после дополнительных осмотров принято решение об открытии школы в поселке Раздольное.