Президент Российской академии образования рекомендовала родителям создать для ребенка комфортную атмосферу.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Авторитет педагога должен поддерживаться, в первую очередь, в семье ученика. Так, президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева в интервью ТАСС дала советы родителям перед началом учебного года.

"Мы все живые люди, и, на мой взгляд, все закладывается в семье. Разговоры о том, что школа кому-то что-то должна, мне кажутся неправильными. Школа получает семилетнего маленького гражданина, который очень многое уже умеет и может, и все это дала семья. Именно в семье поддерживается авторитет учителя. Поэтому если кто-то из родителей при детях нелестно отзывается о школе или педагогах, это вряд ли принесет пользу", - сказала она.

Васильева также посоветовала родителям постараться сделать так, чтобы ребенку было комфортно. Начальная школа, первый и пятый классы - это сложный период в жизни каждого маленького человека, "нужно его просто поддержать и безусловно любить", - подытожила глава РАО.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 30 августа в 10:00 мск.