Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей, сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" задержан более чем на 10,5 часа из-за технических проблем. Пассажирам предоставлено питание и размещение в гостиницах, сообщили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний".

По данным онлайн-табло на сайте "Уральских авиалиний", вылет самолета рейсом Сочи - Москва (Домодедово) планировался в 20:05 мск 28 августа, прилет - в 23:25 мск. Теперь вылет ожидается в 06:45 мск, а прилет - в 10:05 мск 29 августа.

"Рейс U6-378 по маршруту Сочи - Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Авиакомпания оперативно отправила в Сочи резервный самолет. Пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ (ФАП-82), включая обеспечение напитками, горячим питанием, размещением в гостиницах", - отметили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточнили, что Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета, предварительно, "из-за отказа одного из двигателей". "Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа посадка выполнена благополучно", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылета якобы из-за отказа двигателя при взлете. По данным СМИ, вылет борта несколько раз переносился, а после вылета самолет вернулся в Сочи.