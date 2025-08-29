Кузнецов: Анадырь может стать площадкой для художников-муралистов со всего мира

Губернатор Чукотки отметил, что целью является создание пространства для межкультурного диалога и обмена опытом

АНАДЫРЬ, 29 августа. /ТАСС/. Город Анадырь имеет потенциал стать площадкой для художников-муралистов со всего мира, которые создадут пространство культурного обмена. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

"Анадырь действительно способен стать площадкой для художников со всего мира, желающих воплотить свои идеи в форме муралов. Мы уже видим устойчивый интерес со стороны международного сообщества современного искусства к созданию крупных работ в нашем городе", - сказал глава региона.

Кузнецов подчеркнул, что в Анадыре есть много свободных стен, которые готовы стать холстом для новых произведений искусства. "Муралы для Чукотки - это больше, чем украшение городской среды, это возможность расширить международный культурный обмен и популяризировать уникальную культуру коренных малочисленных народов среди потенциальных туристов, будущих специалистов и инвесторов", - пояснил губернатор.

Он добавил, что целью является создание пространства для межкультурного диалога и обмена опытом. "Мы приглашаем дизайнеров, художников, режиссеров, фотографов и представителей других творческих профессий из разных стран, чтобы делать Анадырь местом встречи мировых культурных течений. Более того, у нас уже появились предложения от художников из других стран, которые хотели бы создать свои муралы на Чукотке", - подчеркнул глава региона.

По его словам, власти создают необходимые условия, чтобы чукотские предприниматели, артисты и творческие коллективы имели возможность реализовывать себя, участвовать в международных проектах, а культурные учреждения региона становились настоящими центрами обмена опытом и творческой энергии. "Для нас очень важно, чтобы муралы несли глубокий смысл, отражали историю и культуру Чукотки, рассказывали о наших традициях и уникальном наследии", - резюмировал собеседник агентства.