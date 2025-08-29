В исследовании приняли участие 2 тыс. россиян

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Большинство работающих родителей планируют выделить время для посещения школьной линейки 1 сентября. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

В опросе о планах на 1 сентября и отношении работодателей к этому дню приняли участие 2 тыс. россиян. "У трети россиян (34%) есть дети школьного возраста. Среди работающих родителей большинство (66%) берут отгулы, отпуска или корректируют график, чтобы посетить школьную линейку своих детей в этом году", - сказано в результатах исследования.

Самый распространенный вариант, который выбирают работающие родители, - это планирование своей нагрузки заранее: 20% респондентов сообщили, что смогут быть на линейке, так как работают по сменному графику, неполный день или в других гибких форматах. Еще 15% опрошенных заранее договорились с руководителем о выходном за свой счет, чтобы поддержать детей на Дне знаний. Не менее популярный формат (14%) - отпуск до или после 1 сентября, чтобы помочь детям подготовиться к школе или влиться в учебный режим. А 13% опрошенных родителей планируют взять отгул на несколько часов, чтобы успеть на линейку своих детей.

Кроме того, 4% респондентов собираются работать в удаленном формате, чтобы быть мобильными и посетить праздник, не отрываясь от рабочих процессов. 5% пока не обсудили с начальством график на 1 сентября, а еще 3% не будут работать в этот день.

Аналитики также отметили, что большинство родителей уже определились, как проведут День знаний с детьми. Более трети (36%) опрошенных собираются отметить 1 сентября за праздничным столом дома или в кафе. Почти каждый пятый (19%) родитель выберет совместную прогулку или поездку в парк, зоопарк или на природу, а 16% предпочитают провести день дома в непринужденной обстановке. Еще 14% родителей в преддверии учебной недели решили подарить детям свободное время без строгих планов, а каждая десятая (10%) семья планирует разнообразить праздник культурной программой - пойти в кино, театр, музей или на выставку.