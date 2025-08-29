В Москве прогнозируют дождь и до 23 градусов тепла

Об этом сообщили в Гидрометцентре России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и температура до 23 градусов тепла прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 21 - плюс 23 градуса. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до плюс 15 градусов.

Ветер будет юго-западный, южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. Ночью может похолодать до 12 градусов тепла.