Республиканская наркология ДНР завершит переоснащение лабораторий до конца года

Лаборатории будут оснащать оборудованием, которое позволяет выявлять не только стандартные, старые, известные наркотики, но и новые химические вещества, которые начинают использоваться

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Новая химико-токсикологическая лаборатория Республиканского наркологического центра (РНЦ) ДНР позволяет выявлять виды наркотических средств, которые прежнее оборудование не определяло. Полное переоборудование лабораторного звена завершат в этом году, сообщил ТАСС внештатный республиканский специалист РНЦ Игорь Цыба.

"Да, у нас большие подвижки за эти два последних года. Мы перешли на стандарты российского законодательства. У нас многих вещей не было в принципе, и вот за эти годы мы создали принципиально новую химико-токсикологическую лабораторию, которая оснащена наиболее современным на сегодняшний день оборудованием, которое позволяет выявлять не только стандартные, старые, известные наркотики, но и новые химические вещества, которые начинают использоваться, - сказал Цыба. - В этом году уже получили [оборудование], заканчиваем комплектацию этого лабораторного подразделения".

Он добавил, что новое оборудование задействуют при определении возможности выполнения человеком определенных видов работ. Также дооснащены участковые кабинеты в Донецке.

"Это усовершенствование новой совершенной лаборатории экспертизы алкогольного и других видов опьянения. За это время был полностью восстановлен лабораторный центр, потому что он создавался практически с нуля, так как таких видов работ у нас не было. Это, собственно говоря, целый комплекс не только диагностических приборов, но и многое другое дорогостоящее оборудование, которое позволяет вот эти комплексные вопросы все решать", - заключил собеседник агентства.