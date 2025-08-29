Целью проекта стало возрождение традиции животноводства и создание нового туристического проекта

УЛАН-УДЭ, 29 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Праздник чабана" пройдет впервые в Бурятии 6 сентября. Об этом сообщили журналистам в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"6 сентября в местности Табхар Иволгинсокого района впервые состоится фермерский фестиваль "Праздник чабана", его организует фермер и блогер "Хонишон" - Базар-Мунхэ Балдано", - сказали в министерстве.

Аграрий решил заняться возрождением традиции животноводства и созданием нового туристического проекта. Главная цель фестиваля - популяризация традиционной культуры, овцеводства, в целом животноводства и бурятской национальной кухни. Гости мероприятия смогут ознакомиться с бытом и традициями животноводов, чабанов, которые живут и работают в Бурятии, попробовать себя в национальных видах спорта, научиться готовить блюда, популярные в сельской местности, и увидеть выступления фольклорных коллективов.

"Хотим показать настоящую сельскую жизнь - от забоя и разделки скота до приготовления пищи по старинным рецептам. Планируем организовать площадки с пятью священными (у буддистов в Бурятии - прим. ТАСС) животными: верблюдом, коровой, лошадью, овцой и козой, - отметил Балдано. - В этом году проведем фестиваль в Табхаре, чтобы получить обратную связь, а в следующем году попробуем организовать нечто подобное уже на моей родине в Баргузине".

В перспективе фермер планирует развивать агротуризм, многодневные туры по маршруту Максимиха - Баргузин - Аршан с посещением горячих источников и этнических площадок.

Животноводство - одно из приоритетных направлений сельского хозяйства Бурятии. Республика занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе по численности поголовья крупного рогатого скота, свиней и овец.