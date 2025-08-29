Большинство опрошенных россиян мечтают посетить Италию и Мальдивы

Самой популярной страной для зарубежных поездок за последние три года стала Турция, говорится в исследовании "Туту"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Большинство (40%) опрошенных россиян мечтают посетить Европу, в особенности Италию и Францию, на втором месте - страны Юго-Восточной Азии, в частности, Мальдивы и Таиланд. Об этом говорится в результатах исследования сервиса путешествий "Туту" (текст есть у ТАСС).

"40% опрошенных мечтают посетить Европу, особенно Италию (58% от желающих поехать в страны Старого Света) и Францию (48%). На втором месте страны Юго-Восточной Азии: сюда хотели бы отправиться 37% опрошенных. А самыми востребованными странами оказались Мальдивы (63%) и Таиланд (61%). Замыкает тройку желанных направлений Восточная Азия (36%), где в первую очередь хотят посетить Китай (63%) и Японию (58%)", - отмечают эксперты.

Согласно исследованию, самой популярной страной для зарубежных поездок за последние три года стала Турция - ее посетили 94% россиян, выезжавших в страны Ближнего и Среднего Востока. Среди стран ближнего зарубежья востребованы Белоруссия (43%) и Абхазия (30%), а в Юго-Восточной Азии - Таиланд (70%). Среди российских путешественников также популярны Египет, Шри-Ланка, Мальдивы, ОАЭ, Марокко и Саудовская Аравия.

"По данным опроса "Туту", в среднем на поездку за границу россияне тратят 150 тыс. рублей на человека с учетом дороги, проживания, питания и развлечений. Дороже всего обходятся путешествия в Восточную Азию - 178 тыс. рублей, страны Персидского залива - 176 тыс. рублей, Европу - 173 тыс. рублей. Самыми бюджетными остаются поездки в страны ближнего зарубежья - в среднем 97 тыс. рублей", - отметил директор по развитию партнерской сети сервиса Эмиль Зиядинов.

Большинство россиян (63%) за последние три года ездили за границу со своей "второй половинкой", треть - с детьми, почти каждый десятый - в одиночку.

Исследование проводилось в августе 2025 года среди 1,3 тыс. респондентов в возрасте 18-55 лет из всех регионов России.