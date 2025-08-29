РВИО планирует установить в Крыму памятник Судакскому десанту

Судакский десант был высажен в январе 1942 года и был призван отвлечь силы противника от Керченско-Феодосийской десантной операции

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Установка памятника Судакскому десанту станет новым проектом Российского военно-исторического общества (РВИО) на Крымском полуострове, сообщил ТАСС председатель регионального отделения РВИО, председатель комитета по патриотическому воспитанию и молодежной политике Госсовета Крыма Владимир Бобков.

"У нас сейчас есть инициатива, есть предложение, есть просьба, которую мы сейчас прорабатываем с точки зрения технических моментов с земельным участком и так далее. Это установка памятника одному из не забытых, но не увековеченных должным образом крымских десантов [времен Великой Отечественной войны] - в Судаке", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что и в Керчи, и в Евпатории есть памятники участникам подобных военных операций и они широко известны. "А в Судаке есть памятный камень, который точно не соответствует подвигу десантников. Причем это был именно тактический десант: то есть, его участники понимали, что идут практически на смерть - и совершили настоящий подвиг", - добавил Бобков.

Судакский десант был высажен в январе 1942 года и был призван отвлечь силы противника от Керченско-Феодосийской десантной операции, позволившей на несколько месяцев вернуть контроль над востоком Крымского полуострова. В составе десанта в Судаке было около 3,6 тыс. человек. Они вели бои с превосходящими силами противника, практически без боеприпасов и продовольствия. Более половины десантников погибли или попали в плен, некоторые прорвались к партизанам.

Другие памятники

Глава крымского отделения РВИО отметил, что памятник Судакскому десанту будет не первым подобным проектом, созданным при участии общества в Крыму.

Так, в 2020 году конный памятник генералу от инфантерии, герою Русско-персидской войны Петру Котляревскому был установлен на набережной Феодосии, где военачальник жил после выхода в отставку. А 27 августа этого года при поддержке РВИО на горе Мангуп-Кале, где располагалась столица княжества Феодоро, открыт памятник Штефану чел Маре (Штефану Великий) - выдающемуся государственному деятелю, полководцу и святому, правившему Молдавией в XV-XVI веках. Именно поддержка Штефана позволила городу полгода продержать осаду против османов, которые превосходили феодоритов и числом, и оснащением.

"Что Котляревский, что Штефан Великий к моменту открытия памятника при всей своей значимости для истории были забыты, неведомы широкому кругу [общественности] - по разным причинам так сложилось. Еще один пример такого проекта - памятник разведчику [Дмитрию] Быстролетову в Симферополе, куда сейчас мы водим молодежь, общаемся. Это фигура уже ХХ века, выдающийся советский разведчик, который, несмотря на свои деяния и подвиги, претерпел от своей страны, долго находился в заключении, но потом был реабилитрован. То есть, РВИО поднимает из забытья те фигуры, которые по каким-либо причинам не находятся на поверхности общественной памяти", - отметил Бобков.