По мнению министра культуры России, в кино много возможностей для самовыражения, проявления творческой свободы и трансляции важных истин

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Киноспециальности пользуются большой популярностью среди участников и ветеранов СВО, поступающих в творческие вузы. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, добавив, что такой выбор обусловлен широким спектром возможностей для самовыражения.

"Конечно, [среди участников и ветеранов СВО] особо повышен спрос на киноспециальности - это логично, ведь кино традиционно является одним из самых популярных и массовых видов искусства. В нем много возможностей для самовыражения, проявления творческой свободы и трансляции важных истин", - сказала глава ведомства.

Любимова добавила, что культура является отражением общества, его ценностей, смыслов и приоритетов. "В этом году наши творческие вузы пополнились еще тремя с половиной сотнями людей, имеющими очень четкое представление о таких важнейших вещах, как патриотизм, подвиг, отвага, любовь к Родине. И то, что они смогут передать это через творчество, - возможность очень нужная даже не столько для них самих, сколько для всей страны", - обратила внимание она.

В заключение министр добавила, что именно эти люди стали "трансляторами смыслов", которые необходимы для воспитания поколения, "готового и способного нести ответственность за будущее своей Родины".