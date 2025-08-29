Проверка работ силами экспертов - педагогов общеобразовательных московских школ займет не более часа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Парк Горького 31 августа впервые представит новый просветительский проект "Горький.Диктант" в рамках фестиваля искусств "Горький+ Москва", сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"Диктант пройдет 31 августа в 12:00 на одной из самых живописных площадок парка - смотровой на арке главного входа <...>. Участникам будет предложен уникальный текст о Максиме Горьком, созданный нейросетью Алисой совместно с экспертами. Научные сотрудники ИМЛИ РАН подготовили техническое задание, на основании которого нейросеть Алиса сгенерировала первоначальный вариант диктанта. Финальную литературную и содержательную редактуру осуществили специалисты ИМЛИ РАН и Литературного института", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в случае дождя мероприятие будет перенесено в лекторий, расположенный в правом пилоне арки на 3-м этаже. Проверка работ силами экспертов - педагогов общеобразовательных московских школ - займет не более часа. Пока преподаватели будут проверять работы, для участников акции пройдет лекция "Просветитель в "царстве теней": М. Горький и кинематограф". Слушателям расскажут, как Горький стал одним из первых в мире кинокритиков, как он писал сценарии.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Результаты диктанта будут озвучены в день написания, а также направлены участникам по почте.