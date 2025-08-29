В Москве с началом учебного года ожидается рост ОРВИ

Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что специалисты будут наблюдать за всей линейкой обычных вирусов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ и гриппом вырастет в Москве с 1 сентября в связи с возвращением детей в организованные группы. Город готов к таком росту, сообщила ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Пока ситуация нормальная, но, конечно, надо понимать, что с 1 сентября в связи с тем, что дети возвращаются в организованные группы, конечно, заболеваемость пойдет вверх. Но так бывает каждый год, и мы вполне к этому готовы", - рассказала Ракова.

По ее словам, в настоящее время в Москве наблюдается заболеваемость значительно ниже эпидемиологического порога.

Она отметила, что специалисты будут наблюдать за всей линейкой обычных вирусов, в том числе коронавирусом, который на сегодняшний день "превращается в обыкновенную сезонную простуду".

Заммэра напомнила о необходимости прививок и подчеркнула, что период вакцинации начнется в ближайшее время.