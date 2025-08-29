ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%, 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (81% - минус 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса (минус 3 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (минус 3 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 43% (плюс 1 п.п.), КПРФ - 7% (без изменений), ЛДПР - 9% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 4% (плюс 1 п.п.), "Новых людей" - 3% (минус 1 п.п.).