Анастасия Ракова отметила, что форма всегда должна соответствовать ГОСТу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нововведений по части ношения формы в столичных школах в этом учебном году не будет, учебные учреждения сами принимают решения об их введении. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.

"По школьной форме ничего не меняется. Решение вводить или не вводить школьную форму принимается управляющим советом школы, точно так же, как цвет и дизайн этой формы. Новаций в этом направлении не будет", - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что в случае, если школа выбирает ношение формы, как и раньше, эта форма всегда должна соответствовать ГОСТу.