Историк Малышева назвала перенос останков воинов во Львове попыткой нивелирования заслуг

По словам главы НЦИП, инициатива властей Львова "легко объяснима"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Решение властей Львова о переносе мемориала "Холм Славы" с останками советских воинов на городское кладбище является попыткой нивелирования их заслуг и строится на ошибочном понимании механизмов исторической памяти. Об этом в беседе с ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте России, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

В январе 2025 года исполнительный комитет городского совета Львова, расположенного на западе Украины, разрешил провести перенос мемориального комплекса "Холм Славы", в рамках которого будет произведена эксгумация останков советских воинов, в том числе разведчика Николая Кузнецова, с дальнейшим перезахоронением на городском кладбище.

"Нельзя сказать, что это осквернение - останки сохранены. Но сам перенос, конечно, демонстративен. И такая демонстрация - это попытка нивелирования заслуг (советских воинов - прим. ТАСС) и позиция, которую заняли власти Львова", - сказала она.

По ее словам, инициатива властей Львова "легко объяснима". "Речь идет о том, чтобы историческая память не была перед глазами. Что такое "Холм Славы", даже судя по его названию? Это место памяти, обращения к истории, и при виде его, вольно или невольно, но обязательно возникает вопрос о том, с чем связано его появление, кто здесь захоронен, с какими событиями это было связано. И когда нет перед глазами холма памяти, а где-то он там на задворках, тогда и не возникает эта точка памяти", - отметила Малышева.

Историк добавила, что процесс формирования исторической памяти значительно сложнее и не может быть остановлен подобными мерами. "Речь идет о том, чтобы историческая память не была перед глазами. Такой подход очень иллюзорен, потому что, хоть на самом деле историческая память и формируется через визуальные образы и места памяти, но место памяти - это не только географическая точка. Место памяти - это тот акцент, который есть в нашем мировоззрении. А вот этот акцент в нашем мировоззрении формируется из очень многих составляющих", - подчеркнула она.

Глав НЦИП назвала иные механизмы формирования исторической памяти, в числе которых память и преемственность поколений, документальные сведения исторической науки и народная дипломатия в молодежной среде. "Поэтому, конечно, только уничтожением географического объекта память не поменяется и останется все равно. И очень важно не забывать, что формируется она по разным векторам и из разных источников", - заключила Малышева.