Народный артист СССР композитор умер в возрасте 92 лет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Причиной смерти народного артиста СССР композитора Родиона Щедрина стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра.

"Умер Родион Щедрин в больнице. После продолжительной болезни", - сказала собеседница агентства.

Как позднее уточнил ТАСС источник в близком окружении композитора, Щедрин умер в Германии, где жил последние годы.

О композиторе

Родион Щедрин - выдающийся композитор и пианист, народный артист СССР. Родился 16 декабря 1932 г. в Москве в семье Константина Щедрина (1894-1955) и Конкордии Ивановой (1908-1999). Его отец был композитором и музыкальным педагогом, мать работала в планово-экономическом отделе Большого театра.

Первый же балет композитора - "Конек-горбунок" (1960 год) - был поставлен на сцене Большого театра. В 1973 году Щедрин возглавил Союз композиторов РСФСР и занимал пост председателя организации до 1989 года.

В 2000 г. вместе с супругой Майей Плисецкой он основал Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Организация занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру.

В честь Щедрина назван астероид главного пояса 4625 Shchedrin. Его имя носят детская музыкальная школа № 68 (входит в состав Московской городской объединенной детской школы искусств "Измайлово") и Тольяттинский колледж искусств (Самарская область).