ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 80%

Деятельность правительства РФ одобряют 51,6% опрошенных

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 18 по 24 августа, составляет 80,2%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ, исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,2% участников опроса (плюс 1 п.п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 1 п.п. и составляет 77,5%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 51,6% опрошенных (плюс 0,6 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,7% респондентов (плюс 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61% опрошенных (плюс 0,9 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,3% (минус 2,1 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30% (минус 0,5 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,5% (плюс 0,2 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10,4% (плюс 0,6 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 34,2% (минус 0,5 п.п.), КПРФ - 9,4% (плюс 0,1 п.п.), ЛДПР - 11% (плюс 0,5 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3,7% (минус 0,5 п.п.), "Новых людей" - 7,6% (минус 0,2 п.п.).