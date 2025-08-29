В Черкесске ввели новые меры соцподдержки участников СВО

Военнослужащим предоставят, в частности, единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей в случае рождения или усыновления ребенка в период их службы

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям расширили в Черкесске, сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.

"Военнослужащим, выполняющим задачи СВО, будет предоставлена единовременная выплата в размере 50 000 рублей в случае рождения или усыновления ребенка в период их службы. Решением думы Черкесска назначена еще одна мера поддержки: на каждого ребенка военнослужащего, поступающего в первый класс в период выполнения задач специальной военной операции предусмотрена единовременная выплата в 20 000 рублей", - написал Баскаев.

Участникам СВО и лицам, приравненным к ним, в Черкесске также бесплатно будут предоставляться земельные участки, отметил мэр.