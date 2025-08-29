Квотирование рабочих мест в Подмосковье позволит трудоустроиться 1,3 тыс. бойцам СВО

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов уточнил, что соответствующий закон вступает в силу с 1 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Работодатели Московской области с численностью сотрудников более 200 человек с 1 сентября будут обязаны предусматривать рабочие места для ветеранов специальной военной операции (СВО). Благодаря этому смогут трудоустроиться около 1,3 тыс. бойцов, об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"То есть все предприятия, которые имеют более 200 рабочих мест, не по своему усмотрению берут или не берут на работу в рамках закона. Раньше он [закон] ни к чему не обязывал. А теперь это прямое квотирование рабочего места: если есть соответствующее свободное место, то предприятие обязано взять ветерана специальной военной операции, трудоустроить. И мы уже понимаем, что это порядка как минимум 1,3 тыс. рабочих мест", - сказал он.

Брынцалов уточнил, что новый закон вступает в силу с 1 сентября.

Кроме того, с сентября в регионе в рамках федеральной программы "Время героев" и подпрограммы "Герои Подмосковья" участники СВО смогут пройти переобучение по разным направлениям.