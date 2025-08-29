В регионе разрабатывается комплекс мер, направленный на повышение демографии в регионе, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Комплексные меры поддержки регионального и федерального уровня, введенные с 2012 года по настоящее время, позволили увеличить количество многодетных семей в Московской области в три раза. В настоящее время в регионе насчитывается около 117 тыс. семей с тремя и более детьми, об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"В регионе с 2012 года мы принимали системные решения. Цифры говорят сами за себя. Было 39 тыс. многодетных семей. Сегодня эта цифра уже порядка 117 тыс. семей - практически в три раза приросли. И на это сыграли многие факторы, в том числе и материнский капитал, предоставление земли, решения по жилью, различные выплаты - они прежде всего целевые. Потому что каждая льгота либо предоставление финансов многодетным семьям, конечно, должны носить адресный характер", - сказал Брынцалов.

Он отметил, что в настоящее время в Подмосковье разрабатывается комплекс мер, направленный на повышение демографии в регионе. В частности, во время осенней сессии депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 100 тыс. рублей студенткам подмосковных вузов при рождении ребенка. Кроме того, для молодых мам-студенток ссузов планируется выделить ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей.

Также одним из предложений, которое рассмотрят депутаты осенью, является утверждение нового праздника - Дня многодетной семьи Московской области. Его планируется отмечать 11 октября.

"Мы видим статистические данные по разным регионам, они сегодня разнятся. Есть регионы с нормальной демографической ситуацией, но в целом по стране картина не очень хорошая. Наш регион стабилен в этом, но все равно с тенденцией на понижение", - добавил Брынцалов.