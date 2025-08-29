Его пропускная способность составляет более 100 человек

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Открытие нового Центра фехтования прошло в Казани. Его пропускная способность составляет более 100 человек, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"Сегодня в Казани состоялось открытие Центра фехтования. Объект расположен на улице Короленко. В спортивном комплексе имеется два больших универсальных спортивных зала, тренажерный зал, комфортные раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет. Пропускная способность нового центра - более 100 человек", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, мэр Казани Ильсур Метшин.

Минниханов отметил, что Татарстан имеет славные традиции фехтования. "Сегодня мы открываем самый современный Центр фехтования, где созданы все условия для тренировочного процесса и организации соревнований. Наши славные традиции фехтования должны продолжить молодые спортсмены", - приводит его слова пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что сегодня фехтованием в Татарстане занимаются свыше 1 тыс. человек. Тренировочную работу со спортсменами ведут 25 тренеров. В состав сборной команды России от республики вошли 11 человек.