ХАЙКОУ /Китай/, 29 августа. /ТАСС/. Российские туристы активно подключились к ликвидации последствий тропического шторма "Кадзики", который в конце прошлой недели обрушился на курортный город Санья в южнокитайской провинции Хайнань. Об этом ТАСС сообщил отдел пропаганды городского парткома.

Как там уточнили, россияне добровольно вызвались помочь местным властям, "придав теплую энергию" работе по восстановлению порядка на улицах. Вместе с сотрудниками компетентных ведомств в районе площади Дадунхай они оказали содействие разбору завалов, которые образовались в результате мощного ветра, поломавшего деревья и оставившего после себя груды мусора.

Как сообщила одна из российских волонтеров по имени Кристина, ей тоже захотелось внести свой вклад в усилия по возвращению курорта к нормальной жизни. Она выразила надежду, что ей удастся посетить Санью в следующий раз.

"Я особенно люблю Санью. Мы увидели, с какой разрушительной силой обрушился на город этот тайфун, а также последствия, которые он оставил после себя, - рассказала российский гид Марта. - Мы узнали, что нужны волонтеры для уборки территории туристической достопримечательности Дадунхай и вызвались поучаствовать, внести свой скромный вклад в восстановление прекрасного города Санья". Благодаря многим часам совместного труда улицы Саньи приобрели свой прежний облик. Таким образом, объединенными усилиями город достойно справился с натиском природной стихии.

По словам российского туриста Алексея, он опасался, что шторм нарушит энерго- и водоснабжение, причинит большой ущерб местным достопримечательностям, негативно отразится на туристической программе. "Однако я и представить себе не мог, что город будет очищен и восстановлен с такой поразительной скоростью, - добавил россиянин. - Наши опасения оказались совершенно беспочвенными. Вид восстановленной Саньи внушает нам большую радость".

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. По официальной оценке, в 2024 году его валовый продукт превысил 100 млрд юаней (около $14 млрд), увеличившись на 5%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых.