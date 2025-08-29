Находящееся на кровле здания кафе вентиляционное оборудование превышало допустимые уровни шума

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Кафе на востоке Москвы закрыли на 90 суток из-за нарушения допустимого уровня шума. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"20.08.2025 Измайловский районный суд г. Москвы признал индивидуального предпринимателя Мадаминова Д. Н. виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания - кафе "Ошсити" по адресу: г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 27 на 90 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень шума, создаваемый работой вентиляционного оборудования, размещенного на кровле здания кафе, превышает допустимые гигиенические нормативы как в дневное, так и в ночное время суток. Кроме того, было установлено, что технологическое оборудование, являющееся источником выделения газов, влаги и тепла, не обеспечено локальными вытяжными системами, что нарушает действующие санитарные правила и гигиенические нормативы.

Устранение нарушений находится на контроле территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО.