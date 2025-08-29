Прогнозный объем финансирования программы составляет более 6 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. человек переселят в Северной Осетии из аварийного жилья до 2030 года, это половина от числа жителей, нуждающихся в переселении. Такие данные приводятся в документах республиканской адресной инвестиционной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории РСО - Алания" на 2025-2030 годы, опубликованной на сайте министерства ЖКХ, топлива и энергетики региона.

Всего на территории республики общее количество многоквартирных домов (МКД) составляет более 3 тыс. общей площадью 10 764,8 тыс. кв. м. Количество МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года, составляет 145. В них проживают 6 тыс. 67 человек.

Прогнозный объем финансирования программы на 2025-2030 годы составляет более 6 млрд рублей.

Программа реализуется с 2008 года при поддержке Фонда развития территорий. По проекту с 2019 по 2025 год были расселены 1 496 человек с 23 тыс. кв м аварийной жилплощади.