МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вторая Московская международная издательская неделя, в ходе которой на городских площадках организуют презентации книг, лекции, мастер-классы и дискуссии экспертов, пройдет в столице с 9 по 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Участие уже подтвердило около 50 издательств из России, Сербии, Турции, Аргентины, Китая, Индии и еще 12 стран. Представители индустрии проведут бизнес-переговоры, обсудят перспективы экспорта книг и предпочтения современного читателя", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Например, в рамках проекта "Книга в городе", который стал частью масштабного проекта "Лето в Москве", на Сретенском бульваре состоятся лекции о значимых событиях в истории и о развитии издательского дела. Здесь же автор и иллюстратор Светлана Свирина расскажет, как придумывают концепции разных изданий, и прочитает свое произведение "Свет севера". Детей и их родителей приглашают на концерт авторской песни по мотивам книжных серий. На Пушкинской площади презентуют литературные путеводители по Москве глазами Марины Цветаевой, Владимира Маяковского и Бориса Пастернака.

Кроме того, на открытых уроках в творческом центре "Московские мастерские" можно будет изготовить собственные печати и штампы, нарисовать пейзажи углем, создать коллажи и художественные наброски под руководством иллюстраторов. В креативном пространстве "АКИ.лаб" покажут фильм "Июльский дождь" и презентуют книгу киноведов Станислава Дединского и Натальи Рябчиковой о его производстве.

В рамках деловой программы в креативном пространстве "АКИ.лаб" пройдут сессии и дискуссии, посвященные продвижению продукции на рынках разных государств, культурному обмену и другим вопросам. Также в рамках недели будет работать "Школа молодых переводчиков", организованная совместно с "Институтом перевода". Ее участники подготовят сборник "16 поездок. Маршруты московские в рассказах современных писателей" к выходу в Турции в следующем году. Для этого специалисты встретятся с авторами рассказов и адаптируют тексты для иностранной аудитории.

В столице издательской деятельностью занимается порядка 12 тыс. организаций - 10,6% от всех компаний в сфере креативных индустрий города. Их суммарный оборот в прошлом году превысил 349 млрд рублей.