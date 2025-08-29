В СК республики сообщили, что арестованный не являлся высокопоставленным сотрудником или консулом министерства иностранных дел страны

ЕРЕВАН, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудник министерства иностранных дел Армении арестован за шпионаж в пользу другого государства. Об этом сообщила пресс-служба СК республики.

По его данным, 20 июня 2025 года "было возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, совершенной сотрудником Министерства иностранных дел Республики Армения путем шпионажа, создания условий для ознакомления представителя иностранного государства со сведениями, составляющими государственную тайну, и оказания содействия в осуществлении враждебной деятельности".

В СК также сообщили, что арестованный не являлся высокопоставленным сотрудником или консулом МИД Армении.

Ранее армянская газета "Грапарак", ссылаясь на свои источники, сообщила, что спецслужбы Армении арестовали консула в Австрии, которая занималась шпионажем в пользу Азербайджана.