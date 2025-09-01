14 сентября 2025 года в России состоится единый день голосования. Гражданам РФ предстоит выбрать 21 главу регионов (20 — прямыми выборами и в Ненецком автономном округе через местный парламент) и депутатов в 11 заксобраний. Также в 25 субъектах проголосуют за глав муниципалитетов и законодателей в городских и сельских советах. Почему эти выборы имеют важное значение и для чего стоит пойти на избирательный участок, объясняем в нашем материале

Ради будущего

Большинство вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни, решают региональные и местные власти. Это социальная помощь и доступная медицина, строительство дорог и ремонт подъездов, новые школы и красивые дворы, другими словами, все жизненно важные сферы. Кто и как будет решать эти вопросы, зависит от нашего активного голосования на предстоящих выборах.

К тому же посещение избирательного участка — проявление активной гражданской позиции. Она заключается в том, чтобы посредством выборов участвовать в жизни своего региона, а не просто занимать позицию стороннего наблюдателя, читающего комментарии в соцсетях о том, как все плохо.

Сделать голосование честным

Многие слышали истории о фальсификациях на выборах и так называемых вбросах бюллетеней. Чтобы этого не произошло, необходимо лично приходить на участок и отдавать свой голос: тогда, во-первых, у вас не останется сомнений, что его использовал кто-то другой. А во-вторых, вы сможете лучше понять, насколько правдива та информация, которую вам пытаются навязать.

Займет минимум времени

Избирательный участок большинства людей находится в шаговой доступности от дома. Несмотря на то, что единый день голосования назначен на 14 сентября, во многих регионах сделать свой выбор можно будет дополнительно 12 и 13 сентября. Лишь в двух субъектах (Республике Калмыкия и Курганской области) голосование пройдет в два дня — 13-го и 14-го.

Процесс заполнения бюллетеня занимает не более пяти минут. Если вы находитесь в отъезде и нет возможности прийти лично, то проголосовать можно через личный кабинет на портале "Госуслуги". Для этого необходимо подать заявку на онлайн-голосование не позднее чем за три дня до первой даты.

Внести свою лепту

Выборы глав регионов и местных депутатов проходят раз в пять лет. Следующая возможность повлиять на состав местных законодателей и исполнительной власти представится еще не скоро. Важно понимать, что от итогов голосования зависит, кто будет решать все насущные вопросы субъекта Федерации в течение этого срока.

Всего в период с 12 по 14 сентября пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний. Ожидается, что проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Светлана Шмелева