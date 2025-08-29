При реализации таких проектов одним из основных требований является сохранение первозданного вида местности и естественного ландшафт

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Изменения внесли в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении участка Троицкого административного округа Москвы с целью создания нового пространства с модульными конструкциями для отдыха на открытом воздухе. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.

"Для реализации проекта определен земельный участок площадью 0,83 га в деревне Песье Краснопахорского района. На нем предусмотрена организация модульного отеля с рестораном и зонами для отдыха на природе", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что при реализации таких проектов одним из основных требований является сохранение первозданного вида местности и естественного ландшафта. Для того чтобы не навредить экосистеме, вся инфраструктура продумана с минимальным вмешательством в природу.

"Правила землепользования и застройки - это свод норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий", - добавили в комитете.