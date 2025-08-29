Планируется включить в него служащих и уволенных, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, имеющих одного и более инвалида с детства I группы, проживающего совместно с ним

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Законопроект о расширении перечня военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем, внесен в Госдуму. Документ инициирован сенаторами Инной Святенко, Еленой Перминовой, Сергеем Горняковым, а также депутатом Госдумы Ярославом Ниловым.

"Предлагается расширить перечень военнослужащих, которые имеют внеочередное право на обеспечение жильем (жилищной субсидией), включив в него военнослужащих и уволенных с военной службы, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, имеющих одного и более инвалида с детства I группы, проживающего совместно с ним", - сказала Святенко, слова которой приводит пресс-служба СФ.

Аналогичные условия устанавливаются для права на внеочередное получение служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитиях или арендованного жилого помещения.

По словам Святенко, такое право предоставляется при условии совместного проживания с тремя и более детьми либо с одним и более ребенком с инвалидностью. При этом не урегулированы права военнослужащих, имеющих детей старше 18 лет, получивших инвалидность до достижения ими возраста 18 лет - инвалидов с детства I группы, отметила Святенко. "Однако такая группа инвалидности является наиболее тяжелой, родители осуществляют уход за детьми, как правило, в течение всей жизни", - добавила она.

Изменения планируется внести в закон "О статусе военнослужащих".