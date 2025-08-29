В России продлили упрощенный порядок допуска врачей к работе хирургами

Он позволяет допускать к работе специалистов, имеющих диплом по специальностям "Лечебное дело" или "Педиатрия"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство РФ продлило упрощенный порядок допуска к медицинской деятельности на должностях хирурга, травматолога-ортопеда и анестезиолога-реаниматолога до 31 декабря 2026 года. Порядок позволяет допускать к такой работе имеющих диплом по специальностям "Лечебное дело" или "Педиатрия" и прошедших переподготовку, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Правительство продлило упрощенный порядок допуска врачей к медицинской деятельности на должностях анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед и хирург до 31 декабря 2026 года. Упрощенный порядок позволяет допускать к такой работе специалистов, имеющих диплом по специальностям "Лечебное дело" или "Педиатрия" и прошедших профессиональную переподготовку", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что за период действия упрощенный порядок допуска позитивно зарекомендовал себя с точки зрения обеспечения доступности оказания медицинской помощи по указанным профилям. "Только в организациях Минздрава России возможностью профессиональной переподготовки воспользовались около тысячи специалистов. Одновременно, в указанном периоде контрольные цифры приема (число бюджетных мест) в ординатуру по трем специальностям были увеличены на 10% с 2 355 мест в 2023 г. до 2 580 мест", - отметили там.