В мероприятии примут участие около 100 человек, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов

МАГАС, 29 августа. /ТАСС/. Первый форум, основной тематикой которого станет борьба с экстремизмом и терроризмом, пройдет в Ингушетии в конце сентября 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В нашей республике с 22 по 24 сентября пройдет форум, посвященный борьбе с экстремизмом и террористической угрозой. Это первое подобное мероприятие в Ингушетии, и оно имеет большое значение для нас. Форум не только призван помочь в борьбе с опасными идеологиями, но и будет способствовать формированию культуры гражданской активности и уважения к законам", - написал Калиматов.

По его словам, планируется, что в форуме примут участие около 100 человек: спортсмены, педагоги, активисты и представители общественных организаций.

"Участники смогут узнать о лучших образовательных программах и наладить связи с коллегами и экспертами, а также претендовать на грантовое субсидирование для реализации лучших социальных проектов. Для нас эта тема особенно чувствительна - Ингушетия имеет личный трагический опыт борьбы с терроризмом и понесла немалые потери, в том числе и среди мирных жителей, в результате исполненных терактов. Поэтому мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения тех трагедий и обезопасить будущее наших детей", - добавил глава региона.