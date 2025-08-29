Минпросвещения проведет необходимые консультации, после чего в каждом субъекте РФ будет разработан собственный план реализации концепции

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило федеральный план мероприятий по реализации Концепции совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

"Федеральный план включает в себя три ключевых направления: совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, повышение эффективности системы профессионального развития специалистов органов опеки и попечительства, а также формирование доступной семейно ориентированной инфраструктуры. Мероприятия предусматривают оказание поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим семьям и направлены на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ближайшее время Минпросвещения России проведет необходимые консультации, после чего в каждом субъекте РФ будет разработан собственный план реализации концепции с учетом региональных особенностей.

В ведомстве уточнили, что документ был разработан после широкого обсуждения на стратегической сессии Всероссийского съезда руководителей организаций для детей-сирот и органов опеки и попечительства. Основной целью концепции стало определение новых подходов к организации работы органов опеки и попечительства в субъектах РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Документ в том числе призван содействовать увеличению числа родителей, восстановленных в родительских правах.