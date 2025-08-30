Любой человек, который живет в РФ, должен хорошо знать ее традиции, подчеркнула президент Российской академии образования Ольга Васильева

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Новый предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР), который с 1 сентября начнется в 5-7 классах, является продолжением курса для четвертых классов "Основы религиозной культуры и светской этики". Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

"Данный предмет - это продолжение Основ религиозной культуры и светской этики, которые изучаются в четвертом классе. Являясь одним из авторов учебника, я, конечно, с большим энтузиазмом и радостью принимаю возможность продолжения", - сказала она.

По словам Васильевой, любой человек, который живет в России, должен хорошо знать традиции нашей многокультурной страны. "Это общепринятая норма в российской действительности, потому что мы многонациональная страна, с очень богатой историей. Поэтому, если ее будут знать наши дети через постижение нравственных ценностей, культурных особенностей и различий, это хорошо", - добавила глава РАО.

Ранее Министерство просвещения определило число часов в году, отведенных на изучение нового ДНКР в 5-7 классах, его планируется ввести с 1 сентября 2026-2027 учебного года. В зависимости от параллели на предмет будет предусмотрено от 17 до 34 часов в год.

На уроках ДНКР школьники познакомятся с жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, сыгравших значительную роль в развитии страны и доказавших своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека. Новый учебный предмет, направленный на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, вводится во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.