В МВД рассказали, что предлоги злоумышленников меняются в зависимости от информационной повестки, политической ситуации и других факторов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мошенники изменили предлог для обмана россиян и хищения денег в преступных схемах, начав активно использовать призывы к гражданам в рамках профилактики не передавать пароли и данные карты третьим лицам и не переходить по незнакомым ссылкам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.

В МВД отметили, что предлоги мошенников меняются в зависимости от информационной повестки, политической ситуации и других факторов. "В связи с увеличением роли дистанционного обслуживания с помощью сервиса "Госуслуги", а также расширением его технических возможностей, мошенники стали активно использовать данную тематику. Они также эксплуатируют постоянную профилактическую информацию, такую как "не передавайте пароли и данные карты третьим лицам, не переходите по незнакомым ссылкам", - сказали в пресс-центре.

Так, потенциальной жертве звонят преступники и представляются операторами цветочных магазинов, просят подтвердить заказ, сообщив пароль из СМС, операторами "Почты России", которые для подтверждения доставки посылки также используют пароль из СМС, а также операторами других служб доставки или популярных торговых интернет-площадок. Сообщив пароль, жертва может сразу заметить, что это был пароль от "Госуслуг" или пароль от другой организации. "В любом случае мошенники вскоре перезвонят и представятся сотрудником государственных органов, сообщив, что кто-то пытается завладеть деньгами жертвы, акцентируя внимание на факте разглашения пароля", - пояснили в МВД, отметив, что при этом они ссылаются на повсеместные предупреждения в СМИ о запрете передачи СМС-паролей. Далее злоумышленники заявляют, что деньги были переведены террористам на Украину, и единственный способ разрешить ситуацию - помочь ФСБ задержать соучастников.

Под предлогом дистанционного наблюдения якобы через камеры жертву принуждают передать деньги "соучастнику" для его последующего задержания либо перевести их на "хранение" в Центробанк или "сейф ФСБ" под предлогом защиты от хищения, отметили в ведомстве.