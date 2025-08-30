По словам парламентария, необходимо учитывать доступность цифровой инфраструктуры и надежность самих сервисов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Отказ от бумажных дневников в школе возможен только в будущем при соблюдении ряда условий, сейчас этому мешают в том числе перебои со связью. Об этом заявила ТАСС член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди").

"В перспективе возможен полный переход на цифровую модель, но только при условии гарантированного, бесплатного и безопасного доступа к государственной системе - аналогично "Госуслугам", - сказала парламентарий. По ее словам, для этого нужно, чтобы у каждого гражданина в любой точке страны были технические возможности для использования цифровых сервисов.

"Электронные дневники уже стали привычной частью школьной жизни. Но полностью отказываться от бумажных аналогов пока преждевременно", - считает депутат.

По ее словам, надо учитывать доступность цифровой инфраструктуры и надежность самих сервисов. "Кроме того, бумажный формат остается необходимым резервом на случай сбоев или отключений связи либо когда объективно нет потребности в такой форме", - отметила Скрозникова.

По словам депутата, "проблемы со стабильностью электронных дневников - реальность, особенно в условиях киберугроз и отключений интернета". "Родители, учителя и сами ученики справедливо жалуются на недоступность сервисов, но необходимо отметить временность таких мер", - сказала член комитета ГД.

Она добавила, что переход к электронной форме дневников должен быть "продуманным, справедливым и ориентированным на удобство всех участников процесса".