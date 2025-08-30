Актриса попала в базу в марте 2017 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российская актриса Александра Бортич находится в списках украинского экстремистского сайта "Миротворец" за съемку в фильме "Викинг".

На сайте указано, что актриса попала в списки еще в марте 2017 года.

В списки сайта попали также и другие актеры, сыгравшие в фильме - Данила Козловский, Светлана Ходченкова.

Фильм "Викинг", рассказывающий историю князя Владимира, вышел в декабре 2016 года.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.