МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Новая редакция правил противопожарного режима вступает в силу с 1 сентября. Правительство России своим февральским постановлением внесло в действовавшую версию документа свыше 50 поправок.

Большая часть изменений носит технический характер, однако многие - несколько уточняют повседневные нормы противопожарной безопасности.

В МЧС России ТАСС рассказали о новациях в документе и их подготовке.

Стало проще

Новая редакция правил, указали в МЧС, снимает "ограничения по хранению негорючих материалов в горючей упаковке на открытых площадках" - раньше на них распространялись те же правила, что и на горючие материалы.

"Оптимизируются нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем", - добавили в ведомстве. Теперь передвижной пожарный щит, который и так снабжен огнетушителями, не требует оснащения ведром.

Гораздо проще в новой версии правил изложены "условия, обеспечивающие пожарную безопасность при хранении и применении легковоспламеняющихся и горючих" субстанций "в подвальных, цокольных и подземных этажах".

Кроме того, в некоторых пунктах во избежание двусмыслицы к запрету пользоваться открытым огнем близ пожароопасных материалов добавлено "и курить".

Проверка связи

Как рассказали в МЧС, новой редакцией правил "определен порядок проведения испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей", которые находятся в использовании дольше установленного срока службы.

Теперь собственник помещения должен будет ежегодно испытывать не только системы пожаротушения - а их четкий перечень появился в правилах, - но и средства оповещения.

В метро - безопаснее

"Актуализированы требования пожарной безопасности для метрополитена", - поделились в ведомстве. Теперь более четко прописаны требования при строительстве новых линий и станций, используются более современные и актуальные определения различных компонентов транспортной системы метро.

Проводя различные работы, связанные с использованием открытого пламени, работники метрополитенов должны будут убедиться, что нигде рядом нет пассажиров.

На связи с бизнесом

Как поделились в ведомстве, при подготовке проекта постановления МЧС провело консультации с бизнес-сообществом. Документ, рассказали там, подготовлен "по результатам рассмотрения предложений Российского союза промышленников и предпринимателей, сформированных по результатам форумов, проведенных в марте 2023 года в рамках Недель российского бизнеса". Предложения поправок поступали и от простых россиян.

Значительный вклад, отметили в министерстве, был внесен и по итогам мониторинга ситуации: специалисты проанализировали, как сейчас применяются существующие нормы, и подготовили необходимые коррективы.

Задача изменений, подчеркнули в МЧС, - "более эффективное обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений".